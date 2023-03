’Rutte moet opstappen’

Zelfs denkt hij dat de positie van zijn kabinet niet is aangetast. Rutte moet toch een behoorlijke dikke eiken plaat voor zijn hoofd hebben om de roep uit de samenleving te negeren. De tijd van zijn opstappen is andermaal geuit en daarmee zijn linkse kabinet. Tweede Kamer verkiezingen op zeer korte termijn is de oplossing. Een andere regering waarin de belangen van de burger centraal staat. Het linkse gedram over milieu, klimaat en stikstof wordt niet langer gepikt. Evenmin de dictaten uit Europa. De Nederlandse soevereiniteit wordt zwaar op de proef gesteld. Betonrot is aan de orde.

J. Werkhoven