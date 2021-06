Brief 2: ’Niet alle kinderen zijn gelijk’

Natuurlijk moeten alle kinderen gelijke kansen hebben in het onderwijs. Maar niet alle kinderen zijn gelijk! Dat is de realiteit. Elk kind heeft het recht om zich op zijn niveau te ontwikkelen. Het is een onzalig voorstel om na de basisschool een driejarige brugklas toe te voegen.

Het is onzin om te stellen dat kinderen van 12 te jong zijn om te kiezen welke richting ze later op willen gaan. Die keuze komt pas na het voltooien van de vervolgopleiding.

In groep 8 beginnen de intelligente kinderen zich te vervelen, die zijn aan een nieuwe uitdaging op vwo of havo toe. De iets minder begaafde leerlingen hebben vaak op de basisschool het gevoel dat ze onderaan bungelen, kinderen voelen dat feilloos aan. Vooral voor hen is het fijn om op mavo of vmbo in de klas te zitten met gelijkgestemden.

De Mammoetwet biedt bovendien de mogelijkheid om door te stromen naar een hoger niveau.

Pas daarna volgt de keuze van een beroep en de daarbij behorende beroepsopleiding passend bij de kennis en kunde en mogelijkheden van de individuele leerling.

J. Schuddeboom, Heiloo

