Coronacrisis toont onze zwakke plekken

Ik kon er niet meer omheen om een column te schrijven over het onderwerp dat ons leven momenteel beheerst: het coronavirus. Voor de gewone, jaarlijkse griep hebben we inmiddels wel een soort van immuniteit ontwikkeld, maar de komst van een onbekend virus veroorzaakt een crisis van ongekende omvang: we zijn gestopt met uitgaan, reizen, vergaderen en shoppen. Maar dat is natuurlijk slechts een klein offer om te voorkomen dat meer mensen het virus krijgen.