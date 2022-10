Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Begrenzen van de asielstroom kan niet langer wachten

Door Roderick Veelo Kopieer naar clipboard

Er is een wet in de maak die vanaf 1 januari moet afdwingen wat de samenleving niet vrijwillig kan ophoesten: alle Nederlandse gemeenten moeten zorgen voor opvang van asielzoekers. Plek of geen plek. Staatssecretaris Eric van der Burg dramt zich een weg door de asielchaos met twee woorden: meer opvangcapaciteit. Over structurele oplossingen wordt door het kabinet en te veel pers gezwegen.