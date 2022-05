’Songfestival extravagant spektakel’

Cultuur

Verbinding met Songfestivalcommentatoren kort weggevallen

De verbinding met commentatoren Cornald Maas en Jan Smit is donderdagavond tijdens de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Turijn even weggevallen. Hierdoor was er na afloop van het optreden van Ierland niets te horen en werd Noord-Macedonië niet geïntroduceerd met feitjes over de a...