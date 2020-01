’Geluidsoverlast wordt onderschat’

Maar hier wordt even vergeten dat dan heel veel mensen last krijgen van ernstige geluidsoverlast, daar je ook van tevoren kan bedenken dat toename van aantal vluchten, net als op andere regionale vliegvelden, toegestaan zal worden. Geluidsoverlast is misschien wel erger voor de gezondheid dan stikstof, gezien de onderzoeken waaruit blijkt dat rond vliegvelden zelfs vogels agressie, stress en doofheid vertonen. Persoonlijk ga ik liever een jaartje eerder dood aan teveel stikstof (wat overigens nog niet bewezen is) dan mijn hele leven met ernstige geluidsoverlast doorbrengen.

Ben Heerens

Lansingerland