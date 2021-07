’Gebrek aan VVD-topkader’

Premium Columns

Het gevaar voor de VVD is hoogmoed; en dat komt voor de val

In de VVD bestaan zorgen over de standvastigheid van de partij in de formatie. Partijleider Mark Rutte heeft voor de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord secondanten geselecteerd, die onvoldoende tegenwicht bieden en eerder te boek staan als loyaal naar hem dan naar de partij.