’EU moet asielkwestie herzien’

De twee asielzoekers zijn het hier echter niet mee eens omdat de situatie in Bulgarije volgens hen in strijd is met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Dus het gaat deze vluchtelingen niet alleen om het wegkomen uit eigen land, maar ook om het zelf bepalen waar je vervolgens wil worden opgevangen. En dat hebben ze uiteraard niet van zichzelf. Het wordt tijd dat de EU de volledige asielproblematiek nog eens kritisch tegen het licht houdt. Want nu bepalen smokkelaars, dubieuze adviseurs en nietsontziende advocaten de regels. En dat moet echt anders.

Jan Pronk, Beverwijk