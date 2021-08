Brief 1: ’Klimaatpaniek financieel niet te behappen’

Naar aanleiding van het klimaatrapport van het IPCC buitelen diverse instanties over elkaar heen met onheilspellende scenario’s over het klimaat. En ja, er is het een en ander aan de hand en we gaan er ook wat aan doen, maar het lijkt er wel op of we collectief in paniek moeten raken.

Daardoor gaan er in de haast verkeerde beslissingen door de strot van de burger geduwd worden, die financieel niet meer te behappen zijn. Nu trouwens al niet. Nederland wil leading zijn in de klimaattransitie. Want dat gaat heel veel banen opleveren volgens Rutte.

Hij gaat eraan voorbij dat - als je nog meer de lasten gaat verhogen voor de burgers - er nog veel meer armoede aan de onderkant van de samenleving gaat ontstaan met grote gevolgen van dien.

Weer de gasprijs verhogen? Die nu al met alle belasting meer dan €2 per kubieke meter kost? Waanzin. Onze klimaatpaus Ed Nijpels deert het niet dat de burgers meer moeten opbrengen. Makkelijk praten.

Cees Koopman, Breda

