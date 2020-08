’Elektrische auto vervuilt en blaast stroomnet op’

Zo ’groen’ als wordt voorgespiegeld, zijn elektrische auto’s helemaal niet, zegt Guus Berkhout. ,,We helpen natuur en klimaat van de wal in de sloot.” Ⓒ ANP

De overheid zet hoog in op de stekkerauto. Want elektrisch rijden is milieuvriendelijk, is de overtuiging. Onzin, betoogt Guus Berkhout. „We worden weer zwaar voor de gek gehouden. Elektrische auto’s rijden op kolen, gas en hout. En het net kan de elektrificatie helemaal niet aan.”