De confrontatie zoeken of niet? Tegengas geven of wijselijk je mond houden? Boos worden of het over je kant laten gaan? Meerdere keren per dag is het kiezen tussen ruzie of harmonie, tussen zeggen waar het op staat of de ander zijn gelijk gunnen, tussen sociale onrust of de boel de boel laten. De omgang met anderen is net een sociale slalom. En ligt er een pijnlijke val op de loer.