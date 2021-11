’Geen verschil tussen rijbewijs en vaccinatiebewijs’

Kopieer naar clipboard

Ik lees al heel lang allerlei meningen over de verdeeldheid die zou ontstaan tussen wel- en niet gevaccineerden, schrijft Henk Bunschoten. Wat hem bevreemdt is dat er al heel lang een kloof tussen de Nederlanders bestaat in de vorm bv. het rijbewijs.