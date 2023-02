Premium Het beste van De Telegraaf

Kwestie: Moet Eerste Kamer direct worden gekozen? ’Amerikaanse toestanden vermijden’

— De indirecte, getrapte verkiezing van de Eerste Kamer afschaffen en overgaan op directe verkiezing van de Eerste Kamer is onwenselijk, betoogt hoogleraar Paul Bovend’Eerd. „Besluitvorming wordt zo nóg moeilijker.”

Paul Bovend’Eerd Ⓒ aangeleverde foto

De manier waarop de Provinciale Staten-verkiezingen en de Eerste Kamerverkiezingen zijn geregeld in het kiesstelsel, kun je niet los zien van de verkiezingen van de Tweede Kamer. De Tweede Kamerverkiezingen verlopen rechtstreeks, die van de Eerste Kamer gaan indirect via de provinciale verkiezingen. Dat verschil is een belangrijke factor.