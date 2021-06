Omtzigt-bom: naar stembus enige optie

Ⓒ DE TELEGRAAF

Pieter Omtzigt is terug, en hoe. Nee, hij formeert niet mee als lijsttrekker van het CDA, in de positie die hem toekwam nadat Hugo de Jonge die functie had opgegeven. Maar hij is allesbehalve weggezakt in de vergetelheid of, zoals het de bedoeling was, naar het duister weggetrapt als gekke, onhandelbare onruststoker door zijn partij, die wilde voortstrompelen naar een nieuw rampenkabinet. Omtzigt schreef een forse aanklacht, die het land herinnert aan alles wat er mis is met zijn partij, maar ook aan de misselijke bestuurdersmoraal in het algemeen: aan wat hier een democratische en ethische correctie behoeft. Het CDA dacht van hem af te zijn. Niets blijkt minder waar.