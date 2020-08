Brief 1 ’Thuisblijvers dupe vakantiegangers’

Waarom geen teststraat op Schiphol, waarom geen teststraat bij de grote grensovergangen? Duitsers komen massaal hierheen, maar houden zich nergens aan de regels. Alle Nederlandse toeristen die in buitenland geweest zijn, moeten verplicht twee weken in quarantaine. Niet naar het werk en onbetaald thuis. Dat moet je toch over hebben voor je broodnodige vakantie?

De ’slappe hap’ in politiek Den Haag is met reces en vindt de vakantie veel belangrijker. En ik met vele anderen, die zich netjes aan de maatregelen hebben gehouden, mogen straks weer opgehokt thuis zitten. Bedankt vakantievierders!

Els Strikkers, Bergen (N.-H.)

