Premium Het beste van De Telegraaf

Gewezen minister duikt op in Brits Celebrity-programma

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

Londen - De voormalige Britse minister van Gezondheidszorg Matt Hancock heeft een nieuwe manier gevonden om de aandacht op zichzelf te vestigen. Hij eet sinds begin vorige week levende mieren en anussen van kangeroe’s in het televisieprogramma I’m a Celebrity .. get me out of here. Voor de goede orde, volgens Hancock zelf heeft hij zijn verstand niet verloren.