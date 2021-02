’Rutte ontloopt verantwoordelijkheid’

Beiden hebben hier de eindverantwoordelijkheid waarbij de laatst genoemde probeert uit de wind te blijven. Maar het geklungel en chaos omtrent het vaccinatiebeleid neemt groteske vormen aan. Te weinig vaccins, te langzaam vaccineren, wie doet wat. Het is allemaal niet duidelijk, en al helemaal niet hoe het gaat verlopen.

En dat is precies wat wij nu wel willen weten. Hierdoor worden we allemaal in een wurggreep gehouden, mensen, bedrijven, en de zorg. Defensie is in het verleden uitstekend in staat geweest om dit snel en vakkundig te regelen, dus maak gebruik van die kennis. Beide heren hebben nu maar een opdracht, smijt er nog maar een paar miljard tegen aan, en koop vaccins, Chinees, Russisch het maakt niet uit welke. Zo lang we maar snel uit deze situatie komen.

Frank Marinus, Venlo