Het Amsterdamse gemeentebestuur gaat voor het milieu, elektrische auto’s, en probeert auto’s uit de binnenstad te weren door parkeertarieven flink te verhogen maar men vergeet dat door de problemen bij AEB (Afval Energie Bedrijf), waar Amsterdam 100% aandeelhouder van is, er al drie keer tienduizenden kilo’s vervuild slib in het Noordzeekanaal terecht gekomen is.

Hoezo staat milieu hoog op de agenda? Kijken we nu maar even de andere kant op? Of moet de onderste steen nog boven komen?

Nout van de Wiel, Drunen