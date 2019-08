Trojka hier, trojka daar...

Het aantal wolven dat zich in Nederland bevindt, is niet exact vast te stellen. Dat er op de Veluwe een koppel met jongen rondhuppelt, is wel zo goed als zeker. Dit trekt natuurlijk ’speurders’, die dat met eigen ogen willen zien. Staatsbosbeheer heeft al tientallen wolvenzoekers betrapt. De boeren en herders zijn echter niet zo blij met deze nieuwe populatie en hebben maatregelen moeten nemen om hun dieren te beschermen.

Als ik de berichten over de komst van de wolf hoor of lees, moet ik altijd denken aan het liedje Dodenrit van Drs. P. In een moderne, vernieuwde versie zal dan wel de trojka door de bakfiets moeten worden vervangen.

Joke van Leeuwen,

Amersfoort