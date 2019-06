’Plastic verpakking hygiënischer’

Wat u zult zien is dat de vruchten bepoteld worden door kritische kopers. Er wordt in geknepen om te controleren of ze nog niet vers of te vers zijn en vervolgens blijft er een kist met kiwi's achter die allemaal beurse plekjes hebben omdat vruchten nu eenmaal slecht tegen geknijp kunnen.

Als u dan nog niet overtuigd bent van het voordeel van een schaaltje in plastic verpakte kiwi's dan raad ik u aan om bij de sperziebonen te gaan staan. U treft daar waarschijnlijk iemand aan die boontje voor boontje selecteert uit de kist. Daarbij worden de licht beschadigde sperziebonen of die met een bruin vlekje terug gelegd. Probeer vooral niet om even tussendoor een hand vol bonen te pakken. Woedende blikken zullen u lot zijn wat wellicht ook nog gepaard met verwensingen.

Als u later op de dag boodschappen doet zult u een kist met sperziebonen aantreffen van inferieure kwaliteit. Ik ben dan blij dat er een plastic zak sperziebonen ligt die ik gewoon kan pakken.

Ik hoop dat het nog lang mogelijk blijft fruit en groente verpakt te kopen, het plastic kun je bovendien tegenwoordig gescheiden inleveren.

C.L. Maijs, Terneuzen