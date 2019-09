’Lage rentestand zorgelijk’

Al een aantal jaren is de rentestand zeer laag en de staatsschuld van Italië exorbitant hoog, nu zo’n 2.400 miljard euro. Door de manipulatie van de rentestand door de Italiaan Draghi hoeft Italië vrijwel geen rente te betalen over de staatsschuld. Gaat de rentestand naar een normaal niveau, bijv. 3 tot 4% dan is Italië failliet. Miljoenen beleggers en gepensioneerden zijn de dupe van Draghi’s beleid. Lagere rendementen en lagere pensioenen. Er is geen zicht op betere tijden. Het is onvoorstelbaar dat regeringsleiders als Merkel, Macron, Rutte en de EU geen maatregelen nemen. Hieruit blijkt dat de euro een mislukking is en dat de EU niet functioneert.

W. van Ommeren,

Capelle a/d IJssel