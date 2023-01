’Screening migranten faalt’

Ons land staat inmiddels al bekend vanwege het feit dat zo'n 80% van de asielaanvragen wordt goed gekeurd terwijl dat in andere landen rond de 50% ligt. Niet alleen wordt onze samenleving ernstig ontwricht door deze vele ( zogenaamde ) vluchtelingen, maar brengt deze gebrekkige aanpak ook nog eens onze veiligheid in gevaar. Hierdoor is het mogelijk dat een 37-jarige IS'er als statushouder gewoon in Arkel woont. Premier Rutte heeft beloofd de asielproblemen aan te pakken, maar faalt daarin op alle fronten. Dit kabinet doet vrijwel niets meer goed, heeft geen enkel draagvlak maar blijft toch gewoon zitten. Het definitieve signaal moet in maart vanuit het electoraat komen. Dit kabinet moet weg en wel zo snel mogelijk.

Jan Pronk, Beverwijk