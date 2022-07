’Alleen stoken in bepaalde kamers’

Net als minister Jetten enkele weken geleden. Maar zelfs mijn grootouders bespaarden al op energie door alleen te stoken in het vertrek waar je het meest vertoeft. Dat was dus de keuken in de meeste gevallen.

Als er gasten waren dan werd ook de huiskamer verwarmd, of de ’mooie’ kamer: de voorkamer. Maar ook dan werd het vast niet warmer dan een graad of 19 à 20. Je droeg in de winter een trui (met een beetje pech een echte wollen, die zo gruwelijk prikte), en als het heel koud werd, een pyjamabroek onder je broek. Mijn grootouders droegen vanaf de herfst vaak Jaeger ondergoed, een soort thermisch ondergoed.

Iedere wintersporter heeft thermisch ondergoed in de kast hangen. Het lijkt mij niet slim om dat in de kast te laten hangen als je het hier ook kunt dragen om niet te vernikkelen van de kou. Voor hen die in de koude jaargetijden hier nog geen thermisch ondergoed gebruiken: koop het nu in de zomer, wel zo slim en voordelig lijkt mij. Kun je binnen rustig zakken naar zo’n 18 graden, scheelt vast wel en is nog gezond ook.

Henk Hofstee, Breda