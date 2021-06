De gezondheidsraad weigert hierover een uitspraak te doen en dat terwijl er ruim voldoende vaccins zijn om dit wel te doen en deze uitspraak gaat er komen als het er niet meer toe doet.

De bescherming van AstraZeneca is tussen de 57 en 60 procent en met een mRNA vaccin stijgt dit naar tussen de 70 en 79 procent. Inmiddels is er sprake van ’vaccinatiediscriminatie’ temeer omdat er ruim voldoende vaccins zijn en in omringende landen wel deze strategie wordt omarmd en er een medische onderbouwing is.

J.v.d.Meeren,

Eindhoven