Diepzeebodem De Kwestie 'Zeebodem beheerst ontginnen en eerlijk verdelen'

Door Laurens de Jonge

De zee heeft op mij, en velen met mij, een onuitputtelijke aantrekkingskracht. De zee neemt, is oneindig, ontembaar, onberekenbaar en soms angstaanjagend en wreed. Ze is ook buitengewoon genereus: het ruisen van de branding, plezier, grootsheid, schoonheid en geeft voedsel, energie en grondstoffen. Binnen de territoriale wateren profiteren we volop van de zee. De zeebodem buiten de territoriale wateren is een van de weinige onontgonnen gebieden op de aarde. Moeten we die ook exploiteren of moeten we die met rust laten?