Brief 3 ’Genoeg tijd voor voorbereiding’

Waarom komt het vaccineren van de Nederlandse bevolking zo langzaam op gang, vraagt J. Prins zich af?

Het gaat er niet om wie als eerste of tweede start maar het gaat om het vaccineren. In de landen om ons heen is het inenten al begonnen. Nederland zou zorgvuldigheid met alle fasen van het proces willen betrachten. Waarom zeggen ze niet gewoon dat ze niet weten hoe te beginnen. Van de EU hoef je geen advies te verwachten want op dat gebied zijn ze nooit thuis, maar we hebben toch wel iemand die zo’n vaccinatieprogramma kan bedenken en uitvoeren? Ze hebben voldoende tijd gehad om het voor te bereiden. Met steeds weer vergaderen van het OMT wordt je niet gevrijwaard van corona.

J. Prins, Sliedrecht

