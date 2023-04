’Nieuwe Spoorwegpolitie nodig’

Op elk spoorstation van enige betekenis kon men op hen een beroep doen. Hulp van de 'echte' politie kwam slechts sporadisch voor. De dienst zorgde voor veiligheid op de stations en in de treinen. Vanaf 2000 was het voorbij. De Spoorwegpolitie werd opgeheven en verdween uit de stations en werd ondergebracht bij de reguliere politie. De verruwing van de maatschappij had natuurlijk ook zijn weerslag op de spoorwegen. Bedreigingen, slaan en bespuwen van spoorpersoneel is aan de orde van elke dag.

Jaarlijks wordt er honderden keren een beroep gedaan op de ook schaarser aanwezige politie om op te treden tegen de overlastgevers, die daarvoor ook weer enige uren op het bureau moeten verblijven om de zaak administratief af te werken en niet toekomen aan hun eigenlijke werk op straat. De NS gaat nu extra personeel aantrekken om het dagelijkse geweld te beteugelen. Of dat enige soelaas gaat bieden? Ik waag het te betwijfelen. Een nieuwe Spoorpolitie met politie-bevoegdheid, dát zou de inzet moeten zijn.

Jan Muijs, Tilburg