Grof taalgebruik in Kamer

Het was weer eens raak tijdens de Algemene Beschouwingen. Daar waar Tweede Kamer voorzitter Arib in 2018 nog ingreep wegens grof taalgebruik, liet ze de boel nu op zijn beloop. Vreemd, want politieke tegenstanders werden o.a. uitgemaakt voor ’hypocriet’ en ’crimineel’ en de gehele sfeer ademde een ongekende vijandigheid uit. Politici willen zich graag profileren en menen tegenwoordig dat het gebruik van straattaal, het niet beantwoorden van vragen van de tegenpartij en het verdraaien van de feiten daarbij horen. Jammer, want het zet het debat onnodig op scherp en vertroebelt de feiten. Alsof Trump, Poetin en Erdogan als voorbeeld dienen !

Bas Overmars,

Amsterdam