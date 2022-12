Premium Het beste van De Telegraaf

WK van de immense contrasten

Door PIM SEDEE

Hassan zet ons af bij het stadion voor Nederland tegen Qatar. De rit vanaf ons hotel duurt een uur. Een paar euro vraagt de goedlachse, bescheiden taxichauffeur uit India ervoor. Voor hem is iedere rial, de munteenheid in de oliestaat, mooi meegenomen. Zo komt hij rond en kan hij zijn gezin in India onderhouden.