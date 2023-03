’Forse winst kan BBB opbreken’

Want het zijn niet alleen de Provinciale Staten waar zij op korte termijn capabele bestuurders voor heeft moeten selecteren maar als Rutte de stekker uit het stopcontract trekt en zij mogelijk deelneemt aan een nieuwe regeringscoalitie dan komt er heel wat op haar af. En zij had al moeite met de doodsbedreigingen, aantijgingen en scheldkanonnades via allerlei communicatiekanalen en dan vraag ik mij toch wel af als zij het middelpunt wordt van een nieuwe kabinetsformatie of dat voor haar niet een brug te ver is. Want dan moet je ook bereid zijn om alle problemen snel vlot te trekken. Aangezien zij nog niet zo'n grote rugzak heeft met betrekking tot bestuurlijke ervaring vrees ik toch dat we dan te veel van haar vragen. Zij zal dan bij een onvermijdelijke grote coalitieformatie compromissen moeten sluiten en wat doet dat dan met haar achterban waar ook veel gefrusteerde aanhangers van coalitiepartijen deel van uitmaken

M. van den Berg, Den Haag