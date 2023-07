’Goed nadenken over stem op partij’

Kort geleden nog gaf hij te kennen dit beslist niet te willen. Deze ommezwaai heeft dus te maken met een gooi naar het minister presidentschap, zoals hij inmiddels toegeeft. Het is werkelijk niet te hopen dat dit tezijnertijd werkelijkheid gaat worden. Met dan een Jesse Klaver op een ministerspost (bijv. LNV of Klimaat) zal de burger het nog zwaarder krijgen met allerlei milieuheffingen de - maatregelen, zal de landbouwcrisis nog groter worden en zal het land nog meer volstromen met asielzoekers. Het is te hopen dat de kiezer heel goed nadenkt aan wie hij straks zijn stem gaat geven!

R. Hoekstra, Drachten