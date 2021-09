Premium Het beste van De Telegraaf

Juiste aanpak bij Tata Steel is moeilijk

De staalproductie van Tata Steel in de IJmond is zo vervuilend dat het schadelijk is voor de gezondheid van omwonenden, inclusief kinderen. Buurtbewoners wisten dit allang, vorige week bevestigde RIVM-onderzoek het dan ook eindelijk. Het doet vraagtekens rijzen over gezondheidsnormen die de overheid aan grote bedrijven oplegt en handhaaft. Blijkbaar is het binnen die marges mogelijk om te produceren met gevaar voor de omgeving.