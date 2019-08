Ombudsman: Een vreemde gang van zaken

Josien krijgt een bevestiging dat haar klacht is geregistreerd. Maar na ruim een jaar heeft ze nog steeds geen inhoudelijke reactie. Dat duurt nu wel erg lang! Ze heeft er toch recht op dat haar klacht wordt behandeld?

Josien is het wachten beu. Ze komt maar niet verder en vraagt of wij haar kunnen helpen. Collega Jeanine verdiept zich in de klacht. Ze neemt contact op met de gemeente en vraagt uit te zoeken wat er met de klacht is gebeurd.

En wat blijkt? Tijdens een reorganisatie is Josiens klacht zoekgeraakt. Dat is natuurlijk erg slordig en niet professioneel. De gemeente belooft dat Josien dezelfde week nog wordt gebeld. Josien wordt ook teruggebeld. En uitgenodigd voor een gesprek. Dat is goed om te horen. We gaan ervan uit dat haar klacht nu eindelijk wordt opgepakt en afgehandeld.

Maar dat is niet het geval. Het gesprek met een medewerker van de gemeente blijkt over een andere kwestie te gaan. De medewerker zegt dat hij op een later moment nog terugkomt op haar klacht. Josien vindt het maar een vreemde gang van zaken. Vervolgens blijft het weer muisstil. Jeanine wil nu echt binnen een week weten hoe het staat met de klachtafhandeling. En dat gebeurt. De gemeente biedt Josien uiteindelijk persoonlijk excuses aan. Ook krijgt ze de langverwachte terugkoppeling op haar klacht. Het spijt de gemeente dat Josien zich niet serieus genomen heeft gevoeld tijdens de voorlichtingsavond. En ze krijgt nog een bos bloemen thuisgestuurd. Een mooi gebaar, maar dit had veel sneller gekund!

Verder laat de gemeente ons weten bezig te zijn met het verbeteren van hun klachtenproces waarbij de inwoner centraal staat. Ik vind het belangrijk dat overheidsinstanties bewust nadenken over hun klachtproces. Een goede stap in de richting van professionele klachtbehandeling.

Burgers met klachten op de juiste manier helpen én leren van hun klachten. Dat hoort bij goede dienstverlening. Als ombudsman bied ik overheidsinstanties een handreiking met praktische handvatten voor een professionele klachtbehandeling. Goed luisteren en ook kijken door de ogen van de burger. Daar gaat het mij als ombudsman om.

*gefingeerde naam