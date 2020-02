’Rijbewijs met onbeperkte geldigheid’

Het rijbewijs dat hij mij toonde was hem verstrekt in 1957, op 18-jarige leeftijd. De foto op het rijbewijs toonde ook een jonge man van ongeveer 30 jaar. Het papiertje vermeldde ook geen geldigheidsdatum. Een Franse kennis van mij, dik 70 jaar , vroeg ik mij haar rijbewijs te tonen. Ook toen bleek dit te zijn verstrekt zonder geldigheidsdatum en bevatte het een zeer jeugdige foto. Nu wonende in een grensplaats in Nederland waar regelmatig meer Duitse dan Nederlandse nummerborden zijn te tellen,vraag ik mij af of Nederland geen veiligheidseisen moet stellen met betrekking tot de vaardigheden van Duitse - en Franse automobilisten die ons land bezoeken.

W. van Dijk