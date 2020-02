In de zomer van 2014 ondergingen we in Tel Aviv een paar keer het krijsen van luchtalarmsirenes. Het is hetzelfde geluid dat we in Nederland op de eerste maandag van de maand horen zonder dat je je gewone bezigheden onderbreekt of de neiging krijgt je in een schuilkelder te verbergen – het verschil is dat in Tel Aviv dat gekrijs het signaal is om wél een schuilkelder in te duiken.