’Te traag met coronabeleid’

We kunnen mensen dan beter helpen en de reguliere zorg toch enigszins op gang houden. Voor een effectieve lockdown en mondmaskerplicht lopen we eigenlijk al drie maanden achter de feiten aan. Een simpel wetje moet eerst juridisch bekeken en door de Tweede en Eerste Kamer geloodst worden. Daar moeten we vier weken over doen! Dit mag toch niet bestaan in een crisistijd, die dramatische vormen gaat aannemen voor zowel de coronazorg als voor de reguliere zorg.

Robert v/d Kimmenade, waarnemend huisarts