Grondig en zorgvuldig screenen voor asielprocedure

Nog altijd is de situatie op en rond het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad chaotisch. Inmiddels dreigen de Taliban de lokale bevolking de toegang tot de luchthaven te weigeren. Tot nu wisten duizenden met hulp van buitenlandse militairen wel in een toestel te geraken. Onder hen ambassademedewerkers en Afghanen die hielpen in de strijd tegen terroristen.