Uitslag stelling: ’Weer kunnen knuffelen’

Twee derde van de deelnemers aan de Stelling van de Dag verlangt naar een beter jaar dan 2020. Een meerderheid (67 procent) heeft namelijk geen goed gevoel overgehouden aan het afgelopen jaar en betitelt het als ’slecht’.

Natuurlijk is de coronacrisis de oorzaak van het slechte gevoel dat de respondenten hebben overgehouden aan 2020. Gevraagd naar wat ze het meeste gemist hebben, noemen veruit de meesten het contact met familie en vrienden. Een van de respondenten kijkt er erg naar uit de kleinkinderen weer van school te kunnen halen. ,,En dan mee naar voetbal en turnen, samen eten en heel veel leuke dingen doen. Ook hoop ik met onze vrienden weer om de borreltafel te kunnen zitten.” Iemand anders verlangt ernaar zijn 'hele familie' weer te kunnen knuffelen. „Want wat is dat een gemis en een koude bedoening zo.”

Slecht een derde kan voor zichzelf lichtpuntjes bedenken bij de coronacrisis. Toch zou het grootste deel van de deelnemers de rust en stilte uit 2020 wel graag willen meenemen naar het nieuwe jaar. Iemand die de rust zeer is gaan waarderen: ,,Het was heerlijk om niet ’s nachts wakker te liggen om te horen of onze dochter wel thuiskwam. Fijn om met mijn twintigers avond aan avond aan tafel te eten en lekker na te tafelen.” Een andere respondent: ,,De rust die we nu ervaren, is een zegen voor de mensheid.” Een deelnemer vond 2020 om die reden zelfs 'een topjaar': ,,Eerlijk gezegd heb ik genoten van de rust van 2020. Heerlijk alleen met mijn dieren.”

Hoewel de meesten positieve verwachtingen hebben voor 2021, verwacht twee derde niet dat we dan terug kunnen naar het ’oude normaal’. Uit de grond van haar hart reageert een weduwe van 76: ,,Het opgehokt zitten, het bijna niemand thuis kunnen ontvangen, dus de eenzaamheid, het komt me allemaal zeer mijn neus uit. Dus graag terug naar het oude normaal. Ik had mij de laatste jaren van mijn leven namelijk heel anders voorgesteld.”

Wel heeft meer dan de helft er vertrouwen in dat de vaccinaties die eraan zitten te komen, een positief verschil gaan maken. Zo benadrukt een deelnemer: ,,Ik hoop dat het vaccin werkt, en dat iedereen meedoet. Alleen dan kunnen onze vrijheid terugkrijgen.”

In 2021 staan twee belangrijke evenementen op de agenda: het EK voetbal en de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Veruit de meesten verwachten van het EK voetbal niet veel goeds van het Nederlands Elftal. Toch kijken velen er wel naar uit. ,,Voetbal kijken met publiek, daar verlang ik echt naar."

De vraag of de verkiezingen in 2021 een politieke aardverschuiving teweeg zal brengen in Nederland, laat een verdeeld beeld zien onder de deelnemers. De ene helft verwacht van wel, de andere helft van niet. ,,De peilingen zijn op het moment rustig, maar wie weet worden we op verkiezingsdag wel verrast. Hopelijk kijkt het electoraat verder dan alleen corona en ook naar de andere problemen van Nederland”, klinkt het hoopvol.

Voor het nieuwe jaar hebben de meeste respondenten geen goede voornemens. En van degenen die ze wel hebben, staat bij de meesten op nummer 1: afvallen. Verder zijn allerlei wensen voor 2021, zoals scholen van slot halen, weer kunnen knuffelen tot lekker op vakantie gaan.