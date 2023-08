In de gebruiksaanwijzing geen enkel woord over dit probleem. Gebeld met juwelier Reijersen in Oudewater. Of ik het horloge op wilde sturen. Na twee dagen had ik het horloge weer terug. Tussendoor werd ik gebeld dat het horloge aangekomen was, het probleem opgelost en dat het horloge weer aangetekend verzonden was.

En dat allemaal zonder kosten in rekening te brengen. Bedankt voor de service!

Anke van der Velden