’Automobilist wordt uitgemolken’

Enige dagen geleden zag ik in De Telegraaf een lijstje van de goedkoopste benzinepompen in Nederland, laat Sikko Hiemstra weten.

Ongeveer een week geleden moest ik in Dinxperlo isolatieplaten ophalen. Dinxperlo is een grensplaatsje, gelegen op slechts enkele kilometers van de Duitse grens. Omdat ik op mijn navigatiesysteem per ongeluk ’Home’had ingetoetst, werd ik over Duitsland via de snelweg naar Nederland geleid. Daarbij kwam ik langs een Avia tankstation alwaar de E10 benzineprijs €1,209 per liter kostte. Het verschil met tanken in Nederland was dus circa 30 eurocent per liter. De Nederlandse automobilist wordt mijns iniens ’uitgemolken’.

Sikko Hiemstra