’EU mist gezond verstand’

En bondgenoot Amerika, die zich volkomen terecht wel distantieert van het voormalige Perzië, wordt daarbij en passant even in z’n hemd gezet. Als het echter EU-lid Groot-Brittannië betreft, gaat de EU bij de dreigende Brexit ineens wel vol op het orgel. Bij een No Deal gaan de grenzen namelijk gedeeltelijk dicht voor goederen en zal de economische schade, ook voor ons land, groot zijn.

Onbegrijpelijk dat de EU ondanks dit doemscenario zo blijft vasthouden aan een vertrek van het VK zonder goede afspraken. Kennelijk is de hang naar principes en de angst voor een precedent groter dan het gezonde verstand. Of gaat het tij toch nog keren ?

Jan Pronk, Beverwijk