Ombudsman: CBR schrapt toch aanvraag rijbewijs

Ze ziet er een beetje tegenop om dat te gaan verlengen, want ze heeft veel gehoord over de lange wachttijden bij het CBR. Omdat ze een gezondheidsverklaring moet invullen en opsturen, is ze bang dat het allemaal lang gaat duren. Vanwege haar gezondheid weet ze zeker dat ze ook nog langs een specialist moet. Om dat gedoe en de hoge kosten te voorkomen, bespreekt ze met haar zoon of ze haar rijbewijs wel moet verlengen. Ze gebruikt haar auto toch niet meer zo veel. Misschien kan ze wel met een 45km-voertuig gaan rijden?

AM-rijbewijscategorie

Bij de gemeente geeft ze aan dat ze afziet van het verlengen van haar rijbewijs, maar dat ze wel wil blijven rijden met een minder snel wagentje. De medewerker van de gemeente vertelt haar dat ze daarvoor een AM-rijbewijscategorie nodig heeft. Mevrouw Klinkert vraagt nog of dat betekent dat ze alsnog een medisch onderzoek moet ondergaan. Dat hoeft niet, volgens hem.

Ze dient het verzoek in en dan blijkt dat het CBR haar toch naar een medisch specialist stuurt. Hoe kan dat? Het blijkt dat de medewerker van de gemeente haar niet de goede informatie heeft gegeven. Ze vraagt aan het CBR of het mogelijk is om haar aanvraag toch in te trekken. Dat kan niet zomaar, zegt het CBR.

Mevrouw Klinkert belt met de Nationale ombudsman en krijgt medewerker Ernst aan de lijn. Hij vertelt haar dat het inderdaad klopt wat het CBR haar heeft verteld. Maar hij neemt wel contact op met het CBR. Om te vragen of er niet toch een mouw aan te passen is. Het was namelijk juist de bedoeling dat mevrouw Klinkert dit traject van de gezondheidsverklaring niet in ging. Een misverstand dus.

Het CBR begrijpt de situatie van mevrouw Klinkert. Ze trekken haar B-categorie in, ze hoeft geen medisch onderzoek meer te ondergaan en de bijbehorende kosten niet meer te betalen. Gelukkig loopt dit voor mevrouw Klinkert goed af. Toch blijkt maar weer hoe belangrijk het is om zelf ook even goed uit te zoeken hoe het zit.

Coulanceregeling

Op 1 december start het CBR met de coulanceregeling voor 75-plussers. Mensen die bericht krijgen van het CBR kunnen dan een jaar blijven rijden met hun verlopen rijbewijs. Hopelijk loopt het CBR de achterstanden in de gezondheidsverklaringsprocedures in. We houden het in de gaten.

* Gefingeerde naam