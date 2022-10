Sterren

Golden Earring kiest voor metershoog monument in Den Haag

Golden Earring krijgt een metershoog monument in Den Haag. De aankondiging werd donderdag gedaan op de Haagse kunstbeurs Art The Hague in de Fokker Terminal in de hofstad. Het Museum RockArt, dat het initiatief heeft genomen, heeft een bericht hierover van Omroep West bevestigd.