Brief 1 ’Oude helden van sokkels gehaald’

Helden van weleer worden weer van hun sokkels gehaald. Zelfs standbeelden van de Britse staatsman Churchill, een van onze belangrijkste steunpilarens in WO II, dreigt het te moeten ontgelden. Diep triest! Gezien door de bril van toen, verdienden ze een standbeeld. Laten we dit respecteren. Normen en waarden veranderen. Dat zal altijd zo blijven. Laten we hopen dat toekomstige generaties anders om zullen gaan met onze helden van nu.

N. Koel

