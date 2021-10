’Bureaucratie legt Nederland lam’

Dit geldt niet alleen voor de zorg, maar ook voor heel veel andere sectoren zoals bijv. onderwijs, woningbouw, toeslagen, milieu, politie en defensie. Is er eigenlijk nog wel een sector in Nederland die geen last heeft van (te) veel bureaucratie? Je kan dan wel meer geld (willen) uitgeven aan deze sectoren maar dit wordt nooit ten volle benut zolang die bureaucratie blijft bestaan. Deze onzinnige bureaucratie legt Nederland inmiddels lam terwijl de prijzen, kosten en belastingen voor de burger blijven stijgen. Dit valt toch niet meer uit te leggen?

Politieke partijen zijn nu druk met het tranentrekkende, tergend langzame formatieproces, gevoed door gebrek aan onderling vertrouwen en constructieve dialoog. In plaats daarvan kunnen zij zich beter richten op het opheffen van overbodige bureacratische regels. Dit is in de eerste plaats goed voor Nederland maar zal ook de kloof tussen politiek en de burger verkleinen.

Huub Kapel