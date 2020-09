’Waarom nog uitleg over maatregelen?’

Is het dan werkelijk zo erg met de Nederlanders gesteld dat we als kleuters bij de hand genomen moeten worden om ons uit te leggen waar we naar toe gaan? Het is toch klip en klaar dat niemand ons dat kan vertellen.

De overheid probeert ons zo goed en zo kwaad als mogelijk door deze episode heen te loodsen. Daar hebben we ons doodgewoon bij neer te leggen. Het is niet anders!

Hetty Winkler, Groningen