Uitslag Stelling: Geen ruimte voor de wolf

Wolven sloegen de afgelopen dagen toe in Brabant waar 58 schapen werden doodgebeten. Schapenhouders luiden de alarmbel en worden gesteund door de deelnemers: „Zij zitten nu met onnodige kosten omdat de wolf beschermd is. De wolf hoort hier gewoon niet thuis. Hij komt ook steeds verder de woonwijken in. Mensen worden bang. Vang hem en breng hem naar een plek waar hij mens en dier niets aan kan doen.”

Het roofdier in een afgebakend natuurgebied zijn gang laten gaan zou het beste zijn, maar hier is in Nederland simpelweg te weinig ruimte voor, luidt de mening. „De natuurgebieden zijn niet groot genoeg en niet met elkaar verbonden zodat de wolf een groot (jacht-)gebied kan bewonen.” Iemand voegt toe: „Er zijn te veel verschillende zaken zoals veeteelt, recreatie, verkeersveiligheid en verspreiding van dierziekten die maken dat er te weinig ruimte is voor wolven.” De wolf moet dus het land uit voordat het verder uit de hand loopt, stelt men veelal. „Wacht maar tot er binnenkort een paar veulens gepakt worden. Weg met de wolf!”

De meeste stemmers vinden het terecht dat de schapenhouders een schadevergoeding krijgen voor de gedode dieren. „Naast financiële schade is er ook emotionele schade. Een boer heeft geen vee om het te laten verscheuren door een wolf of door welk roofdier dan ook.”

Critici menen dat boeren zelf verantwoordelijk zijn voor de bescherming van hun dieren: „Ze moeten investeren in goede omheiningen in plaats van subsidie te krijgen voor ieder doodgebeten schaap. Nu doet de boer niks, hij krijgt zijn geld toch wel.” Een ander gaat hierop door. „Die schapenboeren moeten voordat ze worden gecompenseerd zorgen dat hun dieren beschermd zijn middels een stevig hekwerk en afgerichte honden. De wolf is nu al enkele jaren terug maar boeren blijven laks.” En „Veehouders moeten zich aanpassen door schapen ’s nachts in de schaapskooi te laten overnachten.”

Driekwart heeft echter weinig vertrouwen in dergelijke maatregelen. Dat de politie alleen ingrijpt als er een mens wordt aangevallen vindt men allesbehalve geruststellend. Men vreest namelijk niet alleen voor dierenlevens: „Dus we moeten maar afwachten tot de wolf een kind pakt”, zegt een angstige stemmer. Velen zijn ook huiverig om door de bossen te wandelen nu er wolven ronddwalen.

Toch houden tegenstemmers vol dat de wolf geen mensen aanvalt. We moeten hem vooral met rust laten. „Een inheemse diersoort die altijd in Nederland heeft gewoond en verdrongen is door mensen. Wij moeten ons aanpassen.” Het is maar goed dat de wolf een beschermde diersoort is. Zijn rol in het ecosysteem is namelijk van belang, zegt deze groep. „Wolven zijn goed voor het natuurlijk beheer van het wild zoals herten, reeën, zwijnen. Dan is er minder afschot nodig. De wolf valt niemand aan die zich aan de regels van de natuur houdt. ” Overigens merkt een kenner op dat de wolf die nu in Brabant actief is mogelijk wat overstuur is: „Een alleenstaand dier dat uit plezier doodt. Dat past niet bij een gezonde wolf”