Laat sciencefiction niet AI-beleid bepalen

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

Vijftig jaar geleden ontstond de technologie van ’recombinant-dna’, die het mogelijk maakte om genetische veranderingen aan te brengen, eerst in bacteriën, maar het was al direct duidelijk dat dat zich zou uitbreiden naar planten en dieren. Een van de onderzoekers die aan de basis stond was de Amerikaanse bioloog Paul Berg die vorige maand op 97-jarige leeftijd is overleden. Hij was degene die de vraag opwierp of het niet verstandig was om te pauzeren om stil te staan bij de ethische kanten van deze technologie. Hij werd voorzitter van een commissie van de Amerikaanse National Institutes of Health die zich boog over de ethische - en veiligheidsaspecten van wat werd genoemd ’genetische manipulatie’.