De Kwestie: ’Het oude normaal leidt tot nieuwe ellende’

Ook niet als we het voorbeeld van Zweden volgen, zo vinden de meeste reageerders op De Kwestie. En dat moeten we ook niet willen, want het ’oude normaal’ leidt met een rondwarend coronavirus onvermijdelijk tot meer besmettingen en meer doden.

En dan is het nog maar de vraag of het ’lossere’ Zweden het wel zoveel beter heeft gedaan dan Nederland. De recente besmettingscijfers lijken daar nu op te wijzen, maar sinds het begin van de crisis heeft de losse aanpak de Zweden cijfermatig bepaald niet een groot voordeel opgeleverd ten opzichte van ons land, zo rekenen veel reageerders ons voor. Feit: het aantal coronadoden per 1 miljoen inwoners ligt in Zweden hoger dan in Nederland: 577 om 364 (bron: Worldometers). Nog een feit: de Zweedse economie kromp in het tweede kwartaal met 8,6% ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar, tegen een Nederlandse krimp van 8,5%. Een derde feitje dan, om dit ook weer te relativeren: ieder vergelijk is er een tussen appels met peren. Zweden is Nederland niet en Nederland is Zweden niet.

"Het lijkt mij een domme beslissing om Zweden te volgen"

Gelukkig belet ons dat niet om een mening te hebben. M_Jansen28 blijft bij de Nederlandse, strengere aanpak: „Het lijkt mij een domme beslissing om Zweden te volgen. Zij hebben meer besmettingen en naar verhouding meer doden. Is dat een goed voorbeeld om na te volgen? Lijkt mij niet. Zij kunnen beter het voorbeeld van Nederland volgen!”

Aan de andere kant denkt Dick52 dat Covid-19 niet ernstig genoeg is om de economie ervoor stil te leggen: „Absoluut alles loslaten. Gaan we dood, dan gaan we dood. De economie is op dit moment belangrijker. Covid-19 is misschien in sommige gevallen wat venijniger dan griep, maar met gezond verstand komen we er ook overheen. Laat degene die bang is zichzelf beschermen, maar zadel niet iedereen ermee op.” Daarmee is deze reageerder het bijzonder oneens met viroloog Ab Osterhaus. Dat geldt ook voor Fionaek: „Zweden volgen is een prima idee! De curves verschillen niks - mét of zonder lockdown. Gooi de horeca open en geef mensen weer vertrouwen in de economie! En ik wil jullie met klem vragen om Ab Osterhaus niet meer als ’deskundige’ te vragen, deze meneer heeft al vijf golven voorspeld.”

Appels en peren

Die vergelijking kun je niet maken, zegt V/dveer40: „Een vergelijking met Zweden en de rest van de wereld is appels met peren vergelijken. In grote delen van Europa zijn de regels aanzienlijk strenger dan hier in Nederland. Maar de snowflakes onder ons missen hun feestjes met bijbehorende stimulerende middelen en lijden aan ontwenningsverschijnselen.”

"Waarom moeten familie en ziekenhuispersoneel door een hel gaan om jouw leven te mogelijk te maken?"

Discussie is er dus wel over de ’meer open samenleving’. Tonvangameren zit in 'kamp Ira Helsloot' en kan niet wachten: „Stoppen met dit abnormale gedrag. Weer gewoon gaan leven zonder al deze beperkingen. Accepteer dat we ziek kunnen worden. Accepteer dat we een keer doodgaan. Dan kan je tenminste leven.” Klavertjevier4 zit in het ’andere kamp’ en reageert: „Praat maar eens even met de dames en heren van de ic-afdelingen om te horen wat voor lijdensweg de patiënten doorgaan. Dan piep je wel anders. Waarom moeten familie en ziekenhuispersoneel door een hel gaan om jouw leven te mogelijk te maken? En neem je ook een briefje mee als je naar buiten gaat, waarop staat dat jij geen aanspraak maakt op ic-capaciteit zodra jij Covid-19 hebt? Dan voeg je tenminste de daad bij het woord.”

Nog even de cijfers dan, zegt GJU: „Zweden heeft het met 40% minder inwoners, die behalve in Stockholm ook nog veel verder uit elkaar wonen dan in NL, aanzienlijk slechter gedaan. Aantal besmettingen: Zweden 84.985, NL 71.129. Aantal doden: Zweden 5835, NL 6230. Dat is ook veel hoger dan in Noorwegen, Denemarken en Finland, die wel een streng beleid voerden en voeren. De ’Zweedse manier’ is inmiddels aangescherpt, vooral ten aanzien van de ouderen. En die manier wijkt helemaal niet meer zo sterk af van de Nederlandse.”

"Dit heeft niets met een griep te maken"

Vele mensen maken de vergelijking met een griepgolfje om de ernst van corona te relativeren, maar dat is niet terecht, zegt Charquin: „Een griep is over het algemeen een landelijke aangelegenheid. En dan zal er een aantal mensen aan overlijden. Maar dit is geen griep die over de hele wereld om zich heen grijpt. Dit heeft niets met een griep te maken. Dit is een gemene pandemie, hoe moeilijk het ook is om dat toe te geven. En als je denkt ’Hij is weg’, dan slaat hij weer toe. Zie Nieuw-Zeeland.”

Snottertje

Dat zal wel, maar je moet ook niet overdrijven, zegt Gertaafjevanderwiel: „Je kunt echt niet bij ieder niesje of snottertje in de stress schieten. Griep hoort bij het leven. En de corona was een wat heftiger versie daarvan. Dat is wel iets om over na te denken en ook triest voor de mensen wie het heeft getroffen. Maar de wereld draait door en de mensen op die wereld draaien ook weer gewoon mee. Dus alles afschaffen, maar voorzichtigheid is geboden!”

Edwin V_ pleit voor een nationaal beleid, afgestemd op de nationale behoefte: „Je kunt niet zomaar Nederland en Zweden één op één op elkaar leggen. De landen verschillen te veel van elkaar als gekeken wordt naar hoe landen zijn ingericht. Denk aan de omvang van het land, bevolkingsdichtheid, klimaat, sociaal-maatschappelijke omgang, leefgewoonten en noem het maar op. Dan moet er gewoon een coronabeleid op maat worden gevoerd, toegespitst op hoe er in een land geleefd wordt. Wat in Zweden wél werkt kan in Nederland minder werken en wat goed is in Nederland kan in Zweden weer juist minder goed zijn.”

Wat de discussie niet vergemakkelijkt is dat ook heel strenge landen niet altijd de beste cijfers kunnen overleggen, weet Maxschoo: „Hier in Spanje leven we al meer dan zes maanden, met een korte onderbreking, onder een streng regime van afstand houden, mondkapjes, en gesloten clubs en disco’s. Aan de resultaten is dat niet te zien, dus blijkbaar biedt dat niet de oplossing?”

Langetermijnvisie

Peer2083 is daarover niet verbaasd: „Corona bestrijden vereist een langetermijnvisie en niet direct willen scoren met lockdowns, die leuk zijn voor korte termijn maar niet zijn vol te houden en bovendien op termijn niet werken. Zweden doet het nu zo goed omdat het land het virus in begin meer ruimte heeft gegeven, zodat meer immuniteit is opgebouwd en er daardoor geen gevaar is op een tweede golf. In de meeste landen heeft de politiek zich gek laten maken door virologen en farmaceuten, want die willen een vaccin en missen het grote plaatje zoals economie en psychische gesteldheid van het volk. Daardoor is in meeste landen een risico op oplevingen van het virus, terwijl dat risico in Zweden niet bestaat, omdat daar door beleid met visie - met nu een grotere immuniteit - geen opleving meer mogelijk is. Bovendien is daardoor een vaccin daar onnodig.”

"De Nederlandse aanpak van corona is voortreffelijk"

Nou, zo groot is dat verschil tussen Zweden en Nederland niet, betoogt Awkut Hèpap: „Zweden en Nederland zitten vrijwel op dezelfde koers, want beide landen doen een nadrukkelijk beroep op het gezond verstand van de inwoners om adviezen op te volgen zonder al te strenge wettelijke handhaving. De Nederlandse aanpak van corona is voortreffelijk. Alle cijfers bewijzen dat, dus ik zie geen reden waarom ik onze regering minder vertrouwen zou dan een buitenlandse.”

Goed werk RIVM

MelanchtonMSc is ook tevreden over de Nederlandse aanpak: „Nederland vervolgt de huidige strategie van maatregelen zoals 1,5 meter, handhygiëne, etc. Die heeft prima gewerkt, want dit heeft geleid tot een zeer lage ziektelast en een (op dit moment) weinig virulent verzwakt virus. Daarmee heeft het RIVM naar internationale en wetenschappelijke maatstaven goed werk geleverd. Het overbrengen van de maatregelen aan het publiek door het kabinet is inderdaad een mislukking, die leidt tot meer onachtzaamheid. Aan modieuze theorietjes hebben we niks. Uiteindelijk is het volgen en begrijpen van een pandemie niet voor beginners, die doorgaans niet beschikken over elementaire medische en epidemiologische basiskennis. ”

"Wat gewoonweg wel moet is minder vliegen en reizen"

Babbelmuts houdt vast aan een eigen(-wijze) koers. „We kunnen toch onze eigen koers varen en proberen het aantal coronapatiënten zo laag mogelijk te houden? Op Schiphol passagiers uit risicogebieden testen op het virus, groepsvorming en samenklitten voorkomen en de basiscoronaregels goed opvolgen. Is dat nu teveel gevraagd? Doel moet zijn het reproductiecijfer R onder de 1 te krijgen, zodat het virus zich niet sneller verspreidt, maar juist minder voorkomt. Dan kan de maatschappij gewoon weer functioneren en kunnen we de economische schade beperken.”

En dan komt er ook een einde aan het ’nieuwe normaal’. Maria_k gelooft daarin: „Het gaat hier nu goed, toch? Nog even aanzien en als het nog steeds goed gaat gewoon afbouwen. Dat zal wel moeten op een gegeven moment, als er geen doden meer vallen en geen opnames zijn. Wat gewoonweg wel moet is minder vliegen en reizen bijvoorbeeld. En niet gelijk alles weer open zetten. Dat lijkt mij zonde. Als iets goed gaat, dan moeten we het maar even zo houden en dan langzamerhand afbouwen.”

Draagvlak

Blijelezer constateert dat er geen draagvlak meer is voor strenge maatregelen: „Het verdwijnen van het draagvlak is met name te wijten aan de reputatie van Osterhaus en het uitblijven van massa-uitbraken na Hemelvaartdag en de Dam-demo met Pinksteren. Klap op de vuurpijl is wel het huwelijk van de minister van Justitie en Veiligheid, voltrokken door de staatssecretaris en het aan de laars lappen van de eigen regels, die anderen opscheepten met een boete en een strafblad.”

"Het virus is er en gaat niet meer weg"

M_vandenassem heeft wel respect voor de regering: „Niemand weet wat goed of fout is, dat weet je pas achteraf. En dan is het altijd makkelijk om te praten over hetgeen wat allemaal niet goed is gegaan. Wat ze in Den Haag ook doen, het is hier toch nooit goed. Ik kan niet anders dan respect hebben voor dit kabinet, zou niet met ze willen ruilen.”

Dus, oud normaal of nieuw normaal? Jondaan vertolkt de mening van velen als hij zegt: „Het virus is er en gaat niet meer weg. We kunnen kiezen tussen het nieuwe normaal of terug naar het oude normaal. Ik constateer dat veel mensen willen kiezen voor optie 2; terug naar het oude normaal dus. Ik wens u allen veel sterkte op uw ziekbed of aan de rand van het graf van uw geliefden. Succes allemaal.”