’Alleen bomen planten voor bos’

De eerste reactie van de Tweede Kamer is positief. Hout van deze bossen zou bestemd moeten worden voor meubels en woningen. Een drogreden natuurlijk want het hardhout uit onze oerwouden op de wereld is daar -helaas- veel beter geschikt voor, getuige de kap van deze woudreuzen, die op veel plekken op de aardbol nog steeds in hoog tempo en onverdroten en niets of niemand ontziend plaats vindt.

De hier geplante bomen zullen tegen de tijd van volledige wasdom slechts rijp zijn om verstookt te worden in de in rap tempo gebouwde biomassacentrales. Een kwestie van maanden en er is geen spaan meer heel van al die bomen.

Als je dan toch een groene oplossing wilt, stop dan de bouw de biomassacentrales en sluit de inmiddels werkende centrales. En geniet over een aantal jaren van de aangelegde bossen. Dán ben je pas duurzaam bezig!

Jan Muijs, Tilburg